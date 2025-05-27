Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Казахстана ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств.
Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.
Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.
Сроки действия ограничений:
- С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;
- С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- Область Жетісу;
- Область Ұлытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:
- Область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.