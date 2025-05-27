Меры направлены на сохранение дорожного покрытия.

Летние ограничения на движение грузового транспорта вводят в ЗКО

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Казахстана ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств.

Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

Сроки действия ограничений:

С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;

С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

Область Жетісу;

Область Ұлытау;

Карагандинская область;

Кызылординская область;

Туркестанская область;

Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

Область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.



