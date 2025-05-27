В Казахстане в прошлом году дронами обрабатывали поля в Туркестанской области.

В 2025 году в области проведут химическую обработку 134,5 тысячи гектаров от стадных саранчовых. На это выделили 312 миллионов тенге из республиканского бюджета. Химическую обработку проводят аэрозольными генераторами, вентиляционными опрыскивателями, сверхлегкой авиацией и дроном.

По словам руководителя терринспекции области Ерлана Орынбаева, также продолжается борьба с одиночными видами саранчи. Они планируют протравить 192 тысячи гектаров. Из областного бюджета на это выделили 726 миллионов тенге.

Сейчас работы по травле ведутся в Акжайыкском, Бокейординском, Жанибекском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Чингирлауском районах и в районе Байтерек.

— В Казахстане в прошлом году дронами обрабатывали поля в Туркестанской области. В этом году дроны подключили во многих регионах, в том числе и нашу область. У нас задействовали три дрона. Ими сейчас травят в районе Байтерек и Теректинском районе. Преимущество дрона в том, что он может обработать поля, где не может проехать машина, — рассказал Ерлан Орынбаев.

В 2024 году химическую обработку от стадной саранчи провели на площади 113,5 тысячи гектаров, от одиночной — на 95,8 тысячи гектаров.

Фото: pixabay.com