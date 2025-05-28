Злоумышленники оказывали на него психологическое давление и даже пугали оружием.

Из материалов дела следует, что четверо подсудимых, узнав, что молодой человек собирается на учебу за границу и располагает родительскими деньгами, сговорились и потребовали у подростка 20 миллионов тенге.

Как выяснилось, они оказывали психологическое давление на потерпевшего, к тому же пугали его огнестрельным оружием, в итоге им удалось получить четыре миллиона тенге.

— Двоих участников группы задержали при получении очередного платежа в размере 100 тысяч тенге от потерпевшего. Впоследствии были задержаны и остальные участники преступления. Государственный обвинитель на суде доказал вину подсудимых. Преступники приговорены к 10 годам лишения свободы каждый, - говорится в решении суда.

Материальный ущерб потерпевшему возместили в полном объеме. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевшего взыскали два миллиона тенге за моральный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.



