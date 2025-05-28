В результате совместной работы в первом квартале этого года начато три досудебных расследования по статье 139 УК РК, по одному из которых вынесен приговор с назначением наказания виновному в виде привлечения к 300 часам общественных работ.

В начале года прокуратура Акжайыкского района совместно с судебными исполнителями усилили работу в отношении злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЗКО.

— В результате совместной работы в первом квартале этого года начато три досудебных расследования по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей», по одному из которых вынесен приговор с назначением наказания виновному в виде привлечения к 300 часам общественных работ, а остальные два дела прекращены по причине полного взыскания алиментов, — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, по акту надзора прокуроров пять человек привлекли к административной ответственности.