Вес изъятого составил более 100 килограммов.

Как сообщает Polisia.kz, столичные стражи порядка ликвидировали деятельность транснациональной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом синтетических наркотиков.

Полицейские задержали иностранных граждан, у которых изъято более 100 килограммов синтетического вещества «мефедрон».

– На черном рынке такая партия стоит около 6 миллионов долларов США, что составляет до 300 тысяч разовых доз. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, - сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Ранее, в Уральске осудили за наркопреступление восемь человек, шестеро из которых получили условный срок.







