Восемь человек осудили за наркотики в Уральске: шестеро получили условный срок

Все условно осужденные должны будут в течение 10 дней встать на учет службы пробации, не менять место жительства и не появляться в увеселительных заведениях в неразрешенное время.

В мае 2023 года полицейские ЗКО сообщили о ликвидации крупного наркотического канала в западный регион. Тогда стражи порядка раскрыли межрегиональную преступную группу из восьми человек: это жители Алматы, Шымкента, Актобе и Уральска. Группа организовывала поставку и сбыт «маковой соломы» в особо крупных размерах.

Маковая солома представляет собой неочищенный опийный мак, который является сильнодействующим наркотиком.

– Полицейские изъяли около 24 тонн маковой соломы с примесью, а также пять миллионов тенге, три дорогостоящих внедорожника и один большегруз. В 24 тоннах наркотического вещества содержалось около двух тонн чистого веса наркотика, или 240 тысяч доз. На «чёрном» рынке такая партия оценивается в 288 миллионов тенге. Задержаны все участники группы, установлены организатор — он является уроженцем Туркестанской области и ещё четыре наиболее активных участника. Они арестованы, — рассказал тогда начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев.

Уголовное дело почти год рассматривалось в специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых предстали восемь человек, трое из них — женщины. 8 апреля судья Динара Гильманова поставила точку в этом деле.

Так, 51-летнего уроженца Южно-Казахстанской области (Сулешев) суд оправдал по статье 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем», однако признал виновным по статье 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

45-летний уроженец Новосибирской области также признан виновным по аналогичной статье и ему назначено такое же наказание.

Всех остальных фигурантов уголовного дела судья Динара Гильманова тоже признала виновными по вышеуказанной статье, назначив им наказания в виде семи лет лишения свободы условно. Содержащихся под стражей троих мужчин освободили в зале суда, женщины же во время суда находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Все условно осужденные должны будут в течение 10 дней встать на учет службы пробации, не менять место жительства и не появляться в увеселительных заведениях в неразрешенное время. В противном случае суд будет вправе заменить условный срок на реальный.

– Двоим суд назначил реальный срок, так как один был организатором, второй – поставщиком. Остальные получили условные сроки, так как они выполняли функции обычных продавцов. Вы говорите, что не знали чем торгуете. Однако незнание закона не освобождает вас от ответственности. Суд считает, что вы можете исправиться вне изоляции, и поэтому назначил вам условные сроки. Однако это не означает, что вы отныне не судимы. Вы – осуждены на семь лет, будете под контролем службы пробации, не должны совершать никаких правонарушений, – объяснила свое решение судья.

Сами осужденные со слезами на глазах выслушали Динару Гильманову и аплодировали каждому её слову. Однако комментировать приговор они отказались. Он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее МВД предостерегло казахстанцев от участия в зарубежных военных конфликтах.