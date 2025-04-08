МВД предостерегло казахстанцев от участия в зарубежных военных конфликтах

В МВД отметили, что в соцсетях стала распространяться реклама и видеоролики с предложением заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.

— За участие в вооруженных конфликтах Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрены меры уголовной ответственности.. МВД настоятельно рекомендует гражданам соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям, — отмечается в информации.

Любой гражданин Казахстана за умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК) будет нести ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

За наемничество же (статья 170 УК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства РК или без такового, с конфискацией имущества.

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