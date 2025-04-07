Мужчина умер после встречи с сотрудником СОБРа: в ЗКО начался суд

Среди подозреваемых оказался сотрудник СОБРа Алихан Бигазиев. В департаменте полиции ЗКО и в МВД упорно твердили, что на момент преступления он в органах уже не работал.

В суде Таскалинского района начался судебный процесс по громкому делу. Речь идет о преступлении, которое произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. По словам отца погибшего Берика Иржанова, его сын получил несколько ударов в голову. Они оказались смертельными.

Мужчина скончался в больнице, а в день похорон у него родилась дочь.

Среди подозреваемых оказался сотрудник СОБРа Алихан Бигазиев. В департаменте полиции ЗКО и в МВД упорно твердили, что на момент преступления он в органах уже не работал, а был уволен ранее. Однако точную дату увольнения и номер приказа предоставить отказались. Как следует из обвинительного акта, на момент преступления Бигазиев был действующим сотрудником СОБРа и выполнял функции помощника оперативного дежурного.

Изначально уголовное дело расследовали по статье 99 УК РК «Убийств». Но позже стало известно, что дело переквалифицировали на статью 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родных погибшего это возмутило.

7 апреля началось главное судебное разбирательство. На скамье подсудимых трое мужчин — 24-летний Алихан Бигазиев, 21-летний Мирлан Нурсултанов и 24-летний Еламан Дускалиев. Последние в деле значатся как безработные. Бигазиеву предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека и в нанесении побоев. Дускалиеву, помимо статьи 106 УК РК, вменяют статью 293 УК РК «Хулиганство». Нурсултанова обвиняют только в хулиганстве и он находится под домашним арестом.

Оказалось, что конфликт начался с телефонного звонка. Так, несколько мужчин, среди которых был погибший, выпивали алкоголь в частном доме Таскалинского района. Спустя некоторое время один из них решил позвонить знакомому, чтобы попросить деньги в долг, но по ошибке позвонил однокласснице. Ею оказалась сестра подсудимого Алихана Бигазиева.

Супругу женщины не понравилось, что среди ночи его жене позвонили. Между ним и звонившим завязался словесный конфликт. Сестра Бигазиева позвонила младшему брату и рассказала о случившемся. Тот, не долгая думая, собрал друзей и отправился на поиски обидчиков сестры.

Сначала избив одного, обвиняемые поехали искать остальных. Очередь дошла и до погибшего Туысова, который после избиения скончался в реанимации. Подсудимые отрицают, что действовали в группе лиц по предварительному сговору.

Отметим, что супруга погибшего заявила гражданский иск в размере 20 миллионов тенге, а отец, мать, брат и сестра Дияра Туысова — по 10 миллионов тенге. Дело рассматривается под председательством судьи Алии Тебериковой.

Ранее мы писали, что отца семейства ранили ножом на игровой площадке в Актобе.