Собровца подозревают в смерти фельдшера в ЗКО: полицейские переквалифицировали дело

Речь идет о преступлении, которое произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. Мужчина работал на вахте и в ту ночь ехал домой на такси. По словам отца погибшего Берика Иржанова, помимо него и водителя в машине был третий мужчина. По дороге у последнего возникает конфликт с группой мужчин. Спавший на заднем сиденье Диар Туысов просыпается от шума, и не успев выйти из машины, получает два удара в голову. Позже он скончался в больнице, а в день похорон у него родилась дочь.

Среди подозреваемых оказался сотрудник СОБРа. В департаменте полиции ЗКО упорно твердили, что на момент преступления он в органах уже не работал, а был уволен ранее. Однако точную дату увольнения и номер приказа предоставить отказались. Берик Иржанов уверен, что подозреваемый был действующим сотрудников силовых ведомств. Тогда в департаменте полиции ЗКО заверили, что дело ведется по статье 99 УК РК «Убийство».

Расследование длилось три месяца, и его итоги, мягко говоря, шокировали родственников погибшего.

– Подозреваемыми проходят два человека - это сотрудник СОБРа и ещё один мужчина, якобы безработный.10 февраля мы видели, что дело расследовалось по статье «Убийство», а 14 февраля мы видим, что дело переквалифицировали на статью 106 УК РК «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мы с этим категорически не согласны. И потом в деле говорится, что подозреваемый не совсем сотрудник СОБРа, а просто помощник дежурного СОБРа. Более того, никаким видом спорт оказывается он не занимался, никакого спортивного разряда нет, хотя нам достоверно известно, что он участвовал в боях без правил, - рассказал Берик Иржанов.

Мужчина говорит, что причиной смерти его сына стала травма головы. и судя по видеокадрам, его сын был сильно избит, он весь был грязный, а верхняя часть и вовсе была без одежды, Отец предполагает, что Диара били долго и много. Кроме того, у Диара пропали портмоне и банковские карты.

Также родственники не согласны с утверждением, что подозреваемый спортом не занимался.

– Как так? Значит в СОБР берут кого попало, неуравновешенных, неадекватных? Теперь мы ищем людей, которые могут подтвердить, что подозреваемый занимался спортом, причем профессионально. Мой сын был ростом почти в два метра, тоже занимался спортом. Не поверю, что два простых удара стали для него смертельными. Это говорит о том, удары были профессиональными. И потом почему изначально дело завели по убийству, а потом переквалифицировали? Значит, ранее были основания, а потом спустя три месяца они куда-то исчезли? - заключил Берик Иржанов.

В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что дело переквалифицировал департамент полиции ЗКО. В ДП ЗКО подтвердили переквалификацию дела, однако комментировать свое решение не стали.