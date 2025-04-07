Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Отца семейства ранили ножом на игровой площадке в Актобе

Невольными свидетелями произошедшего стали дети. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.
Арайлым Усербаева
Отца семейства ранили ножом на игровой площадке в Актобе

Инцидент произошел 6 апреля на детской площадке по проспекту Абая. По данным Telegram-канала CMN.KZ, двое братьев играли на площадке, пока их отец отъехал по делам. В какой-то момент к детям подошел неизвестный мужчина, ударил старшего ребенка деревянной метлой и начал угрожать ножом-брелком. Мальчик успел позвонить отцу. 

Приехавший мужчина, по словам очевидцев, пытался поговорить с обидчиком сына, но тот ударил его ножом в область грудной клетки. Невольными свидетелями произошедшего стали дети. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Главный баннер

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области факт подтвердили и сообщили, что подозреваемый установлен и задержан. Его доставили в отдел полиции. 

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В полиции уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы сообщали, что двое жителей Уральска вымогали деньги у пенсионерки.

полиция нож пострадавшие детская площадка 2025 агрессор

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article