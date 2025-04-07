Отца семейства ранили ножом на игровой площадке в Актобе

Инцидент произошел 6 апреля на детской площадке по проспекту Абая. По данным Telegram-канала CMN.KZ, двое братьев играли на площадке, пока их отец отъехал по делам. В какой-то момент к детям подошел неизвестный мужчина, ударил старшего ребенка деревянной метлой и начал угрожать ножом-брелком. Мальчик успел позвонить отцу.

Приехавший мужчина, по словам очевидцев, пытался поговорить с обидчиком сына, но тот ударил его ножом в область грудной клетки. Невольными свидетелями произошедшего стали дети. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области факт подтвердили и сообщили, что подозреваемый установлен и задержан. Его доставили в отдел полиции.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В полиции уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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