Двое жителей Уральска вымогали деньги у пенсионерки

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, двое мужчин вымогали у престарелой женщины 300 тысяч тенге. Они запугали пенсионерку и сообщили, что если она хочет увидеть внучку живой и здоровой, то должна будет предоставить им деньги.

Стражи порядка отметили, что ранее внучка пенсионерки была замужем за одним из подозреваемых. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали вымогателей с поличным. Женщина передавала им 50 тысяч тенге.

Ранее она отдала им 200 тысяч тенге. Выяснилось, что оба подозреваемых несколько раз привлекались к уголовной ответственности. К слову, один из мужчин покинул места лишения свободы всего 20 дней назад.

Обоих подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. В отношении них начато досудебное расследование за вымогательство. Теперь им грозит наказание в виде ограничения свободы от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок. Возможна и конфискация имущества.

Ранее мы сообщали, что в суде Уральска допросили обвиняемую в заказном убийстве.