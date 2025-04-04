«Ундаганов просил прощение за друга» - обвиняемая в заказном убийстве ЗКО

Третьего апреля в суде Уральска допросили Эльвиру Еркебаеву. По версии следствия, она из-за корыстных целей заказала убийство бывшего мужа. Помогал ей в этом её знакомый Максим Кузнецов. Исполнителем должен был стать некий Галиев, который якобы и сообщил в полицию о готовящимся преступлении. В итоге Еркебаева и Кузнецов оказались на скамье подсудимых, а Галиеву присвоили статус свидетеля. Кстати, допросить в полной мере его не удалось. Он лишь единожды явился в суд, и адвокаты не успели задать свои вопросы. После этого он попросту перестал выходить на связь. Защитники подсудимых несколько раз просили судью доставить Галиева принудительно, однако суд им отказал.

Во время допроса Эльвира Еркебаева рассказала о жутких событиях во время её семейной жизни. В 19-летнем возрасте она вышла замуж за Ербола Еркебаева. По её словам, мужчина красиво ухаживал, и она даже не подозревала, что её ожидает. Спустя 2-3 недели после свадьбы муж начал проявлять первые признаки агрессии.

– Из-за незначительной причины он впервые меня избил, я сразу собрала вещи и ушла к бабушке, которая воспитывала меня. Она была очень верующей, и она сказала тогда мне: «Он теперь твой муж и ты должна терпеть». Ербол пришел за мной, просил прощения и вернул меня обратно. Рождение детей его не остановило. Будучи беременной дочкой, я нашла в его телефоне фото обнаженной девушки. Как выяснилось, это была ученица 11 класса. Когда я с ней связалась, она сказала, что уже год с ним встречается. Муж опять просил прощения, у меня начались осложнения, и я месяц пролежала в больнице. Позже родилась дочь, и когда её была 2 месяца мне позвонила какая-то женщина и сказала: «Успокой своего мужа. Я не могу выйти из подъезда, он гоняется за мной. Я его боюсь». Я проигнорировала этот момент, так как на руках была дочь и я должна была заботиться о ней. Вечером я сказала Ерболу об этом звонке. Он разозлился, приставил пистолет к моему виску, кричал и угрожал, - вспоминает Эльвира.

Женщина призналась, что не хотела жить с таким человеком и рассказала об этом всем родственникам. Тогда к ней пришли уже покойные родители мужа, просили прощения за сына и она снова осталась с ним. Однако приступы агрессии со стороны Ербола не прекращались. Его выводили из себя даже переписки жены с подругами, он запрещал ей общаться с кем-либо, она перестала куда-либо ходить и занималась только домом и ребенком. Как-то мужчину вывело из себя, что жена уехала делать прививку ребенку без его ведома. Он вырвал ребенка из рук матери и начал пинать жену. Всё это происходила на глазах бабушки подсудимой. После этого Эльвира впервые решилась на суицид. Она перерезала себе вены.

– Ербол выломал дверь ванной, вызвал «скорую» частной поликлиники, в которой я на тот момент работала онлайн. Врачи забрали меня, зашили раны и снова привезли домой. После этого случая муж старался поменьше бывать дома. Потом умерла бабушка. Когда дочке было 3 года, он пришел ночью домой, разбудил меня, избил, обматерил, полностью раздел и выгнал из дома. Это была зима, я не знала, что делать, куда я пойду голая? Умоляла впустить меня, плакала. Этажом ниже жила моя сестра, я пошла к ней, она дала мне одежду, и я до утра пробыла у неё и вернулась домой, когда муж успокоился. Потом родился сын. Его Ербол назвал в честь своего лучшего друга Муслима Ундаганова (бывший глава облспорта, осужденный за хищение - прим автора). Я надеялась, что рождение сына успокоит его. Дети росли тихо, никогда не шумели, потому что знали, что «папа устал», - рассказала Эльвира Еркебаева.

В 2018 году на Ербола Еркебаева совершили покушение и подстрелили ему ноги. По словам женщины, врачам пришлось ампутировать ему конечности, а Эльвира почти год выхаживала его, при этом пыталась его вернуть к жизни и говорила, что у них есть дети, крыша над головой, работа и просила успокоиться. Она работала, параллельно помогала мужу тренироваться. Позже мужчина восстановился и попал в сборную Казахстана по парапауэрлифтингу, ездил на соревнования. По словам подсудимой, после смерти ее отца приступы агрессии Еркебаева стали происходить еще чаще. Однажды даже плеснул кипятком в лицо жены.

– Однажды он при мне сказал сыну: «Если твоя жена будет рот открывать, то нужно её пи...ть. Ты понял меня? Я могу жену размазать по стенке и буду прав». Муслим в этот момент поднимал гантели и плакал. Как-то его племянник Нурлан разбил нашу машину и зная, нрав дяди подался в бега. Тогда он вызвал из Уральска людей, которые пошли искать его. Ербол позвонил родной сестре, матери племянника, она плакала и просила не трогать сына, обещала вернуть деньги за машину. Он сказал ей, что зарежет её сына. Я вступилась за них, а он снова побил меня и сказал, что вырвет мне кадык. Тогда я в очередной раз решила уйти, в трико и в тапочках убежала из дома. Он угрожал мне детьми, что не выпустит их. На следующий день я пришла за вещами, он плакал, просил прощения и сказал, что при детях выпустит себе кишки и перерезал себе вены. Муслим начал плакать и просил простить папу. Я снова осталась, и молча, как робот выполняла его приказы. Ербол всегда был жесток не только со мной, но и детьми. Сына заставлял заниматься спортом, называл «тряпкой», а дочь всегда материл и оскорблял, - рассказала Эльвира Еркебаева.

По словам женщины, издевательства мужа продолжались. После очередной попытки суицида Эльвира снова ушла из дома к сестре. Неожиданно раздался звонок в дверь, стоял сын Эльвиры. Женщина рассказала, что обрадовалась, однако рядом с ним стоял Муслим Ундаганов с цветами. Мужчина сказал, что пришел просить прощение за друга. По словам подсудимой, она ему рассказала ему обо всём, Ундаганов выслушал её и уехал, а уже вечером он отправил к Эльвире свою жену и жену ещё одного друга. Женщины просили простить Ербола, однако после рассказов Эльвиры об истинных причинах её ухода, они поняли серьезность ситуации и уехали.

Эльвира тайно сняла квартиру, родные носили ей еду и воду. Тогда она поняла, что если умереть не получается, то она должна бороться. Женщина написала заявление в полицию, ей выписали защитное предписание, а попытка забрать детей вместе с полицейскими обернулся очередным скандалом. Тогда Еркебаев избил участкового, другому разбил телефон, третьему порвал одежду, а Эльвире вырвал клок волос и снова избил. Женщина забрала дочь, а сын отказался идти с ней, боясь гнева отца. Так Эльвира почти год пряталась от мужа.

Однажды на рабочую страницу в соцсети Еркебаевой написал Кузнецов. С ним она была знакома со спортзала, которым владела и руководила. Кузнецов посещал комплекс и иногда помогал по благотворительности. Он заметил, что Еркебаева долгое время там не появляется. Женщина рассказала ему, что прячется от мужа. Кузнецов пожалел её и предложил свою помощь. По словам женщины, неоднократные обращения в полицию и просьбы о помощи, не дали результатов, стражи порядка сами боялись Еркебаева и не могли с ним ничего сделать.

По словам Еркебаевой, всё это время муж искал её. Зная его характер, женщина решила для самообороны купить пневматическое оружие. За помощью она обратилась к Максиму Кузнецову, так как он был единственным человеком, который за всё это время предложил ей помощь.

– Где-то в середине декабря 2023 года Кузнецов написал мне, что нашел человека, который может достать боевой пистолет. Им оказался тот самый Галиев. Пневмат не остановил был Ербола, и я согласилась купить боевой. В феврале Максим написал, что «приехал Дед мороз и привез подарок» и требует встречи. Я приехала и впервые увидела Галиева. Оказалось, что он ранее отбывал срок, что хорошо знает Ербола, что у него с ним личные счеты и он сам решит с ним вопрос. Про убийство речи не было, я думала они как-то по-мужски решат вопрос. Галиев сказал, что он уже гниет и ему терять нечего. На второй день Максим написал мне, что он (Галиев - прим.автора) требует за пистолет 600 тысяч тенге, я передала. Позже он потребовал еще 500 тысяч за проезд, проживание и питание. У меня возникли сомнения, но Галиев сказал, что назад дороги нет и что сам решит вопрос. Я передала деньги, - вспоминает Эльвира.

Во время второй встречи, по словам женщины, Галиев изучил здание спортзала, а Еркебаевой сказал уехать в город. Подсудимая сейчас не понимает, почему непрекословно выполняла все его указания. 26 февраля Еркебаеву задержали в Уральске и обвинили в заказном убийстве. Вместе с ней обвинение предъявили и Кузнецову. Женщина говорит, что Максим не должен сидеть на скамье подсудимых, так как он просто хотел ей помочь купить оружие.

– Полицейские заявили, что я наняла киллера, чтобы отобрать у мужа имущество. Но это не так. Мне ничего не нужно было, я готова была свое отдать. Квартира, в которой мы жили досталась мне от бабушки, спортзал я сама построила, годами выплачивала кредиты, строила бизнес, собрала штат, работала с клиентами. Я лишь хотела, чтобы дети не жили в страхе, хотела их забрать и чтобы они почувствовали настоящее детство. Его у них не было, - со слезами на глазах рассказала Еркебаева.

На вопрос прокурора в каких отношениях она состояла с Кузнецовым, Еркебаева ответила, что их ничего не связывает и она обратилась к нему исключительно с просьбой узнать необходимо ли разрешение на ношение пневматического оружия.

Сам Максим Кузнецов подтвердил, что ему стало жалко женщину и решил ей помочь. Ранее, по его словам, он часто занимался благотворительностью и не мог пройти мимо чьей-то беды.

С Галиевым Кузнецов был знаком давно и знал, что он неоднократно был судим и может помочь с оружием. В феврале он сообщил, что едет в Уральск из Астаны на такси, чтобы нигде не светиться. Все расходы оплатил Кузнецов. В Аксае также подсудимый снял Галиеву квартиру, купил продукты и встретил его.

– Он сказал, что у него проблемы со здоровьем и ему осталось недолго жить. Галиев собирался выехать за границу на лечение и ему нужны два миллиона. Ещё он сказал, что в случае его смерти он должен оставить сестренкам и братишкам кое-что из денег. Позже он показал пистолет, оказалось, что он привез его. Я не знаю были там пули или нет. Он направил на меня оружие, тогда я очень испугался, мало ли что у него на уме. Ранее Галиев говорил, что с Еркебаевым у него свои счеты, что он сам решит с ним вопрос, что ему терять нечего. Я понял, что он настроен решительно и у него был свой план. Галиев все время давал нам указания, чтобы в день когда он будет сводить счеты с Еркебаевым я был на работе, а Еркебаева должна была уехать из города. Я понял, что он настроен серьезно, приехал с оружием и решил не перечить ему. Мне было страшно, - рассказал Максим Кузнецов.

Напомним, что дело рассматривают присяжные заседатели. Судебное следствие подходит к завершению. Следующий процесс назначен на 10 апреля и продолжится прением сторон.