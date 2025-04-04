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Происшествия Социум

Бывшего дипломата Сакена Мамаша арестовали за избиение жены

Расследование провели и только сейчас в отношении подозреваемого следственный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Бывшего дипломата Сакена Мамаша арестовали за избиение жены

По информации столичного ДП, по факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было начато уголовное дело.

Расследование провели и только сейчас в отношении подозреваемого следственный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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— Полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Собрана и закреплена значительная доказательная база, — говорится в сообщении департамента.

В интересах следствия иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что завершено расследование по делу Перизат Кайрат.


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