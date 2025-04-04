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Происшествия Социум

В два раза завысили арендную плату за госжильё в Актобе

В Актобе выявил нарушения, где необоснованно увеличили арендную плату на 50% для 145 жилых домов.
Кристина Кобина
В два раза завысили арендную плату за госжильё в Актобе

Прокуратура Актюбинской области проанализировала права граждан при использовании арендного жилья из государственного жилищного фонда и выявила нарушения, где необоснованно увеличили арендную плату на 50% для 145 жилых домов.

— Постановлением акимата Уилского района установлена оплата в размере 141 тенге за 1 квадратный метр. Однако расчеты провели без учета утвержденной методики, поскольку фактическая сумма должна составлять 70 тенге за 1 квадратный метр. На основании акта прокурорского надзора постановление акимата отменили и снизили плату с 8 733 тенге до 4 367 тенге, — пояснили в надзорном органе.

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Также для 70 человек сделали перерасчет и 3,1 миллиона тенге теперь зачтены в счёт арендной платы за 2025 год.

— Уменьшена задолженность у 75 человек, оплативших аренду частично, – с 3,3 миллиона тенге до 2,5 миллиона тенге. По акту прокурорского надзора права 145 граждан восстановлены, нормативный правовой акт приведен в соответствие с законодательством, — добавили в ведомстве.

К слову, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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