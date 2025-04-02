«Золотые квадратные метры»: цены на аренду квартир в Уральске такие же, как в столице

В современном мире вопрос аренды квартир всегда остается актуальным. Ведь учитывая цены на продукты, одежду и услуги, не каждый казахстанец может позволить себе приобрести жилье.

Кстати, цены на съем жилья никогда не были демократичными, особенно в Уральске. Корреспонденты «МГ» сравнили стоимость аренды квартир в нашем городе и в Астане. Для этого мы промониторили цены на популярной платформе.

Так, самую дешевую 1-комнатную квартиру в Уральске с более менее просторной квадратурой в 38 квадратных метров можно снять за 100 тысяч тенге. При этом за коммунальные услуги нужно будет дополнительно раскошелиться. Жилье, конечно же не первой свежести, да и мебель знатно изношенная.

Сумма в 180 тысяч тенге оказалась средней на аренду квартир в Уральске. За такую цену можно снять более чистую, ухоженную и обставленную квартиру с хорошим ремонтом и техникой. При этом такое жилье могут снять только некурящие семейные пары, которые будут поддерживать чистоту и порядок и бережно относиться к имуществу.

Аренда самой дорогой «однушки» обойдется вам в 420 тысяч тенге в месяц. Так, квартира расположена на 9 этаже нового дома вдоль одной из центральных улиц Уральска. Для квартирантов здесь обещают все условия, начиная от свежего дизайнерского ремонта и заканчивая новой мебелью, техникой и посудой. При этом арендодатель обещает учитывать любые предложения квартирантов. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги».

А теперь составим аналогичный рейтинг столичных квартир. Итак, самой дешевой арендной квартирой в столице оказалась 1-комнатная квартира в микрорайоне Лесная поляна. Судя по карте, она находится недалеко от проспекта Республики. Фото жилья, к сожалению, владелец не выставил, но обещает скинуть в «личку». При этом в описании он уверяет, что квартира со свежим ремонтом и новой мебелью.

200 тысяч тенге в месяц - это средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице. Чаще всего, квартиры находятся в домах на левом берегу Астаны. Из описания следует, что квартира чистая, уютная со всей необходимой мебелью и техникой. Сдается она исключительно семейной паре, либо одному человеку.

И та-дааам. Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Астане обойдется вам в 450 тысяч тенге, на 30 тысяч дороже аналогичной квартиры в Уральске. Она находится на левом берегу, в Есильском районе. Тут тоже цена соответствует качеству: свежий дизайнерский ремонт, качественная и современная бытовая техника, новая мебель и все условия для комфортного проживания постояльцев.

В заключение можно сказать, что аренда жилья — удовольствие не из дешёвых, будь то Уральск или столица. Несмотря на различие в масштабах городов, цены на однокомнатные квартиры почти не отличаются. Однако уральцы недоумевают, почему цены в нашем городе почти идентичны со столичными. Ведь зарплаты в Астане и в Уральске не идентичны, да и уровень жизни разный. И да, это касается не только цен на аренду жилья.