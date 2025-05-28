В полицию обратилась сотрудница районного отделения АО «Казпочта». Она сообщила о пропаже велосипеда, на котором развозила почту.

В Актюбинской области полицейские раскрыли сразу два случая кражи велосипедов. Первый инцидент произошёл в городе Шалкар. В полицию обратилась сотрудница районного отделения АО «Казпочта». Она сообщила о пропаже своего велосипеда, на котором развозила почту.

— Женщина оставила велосипед у подъезда одного из домов, а когда вернулась — транспорт исчез. Полицейские задержали 52-летнего местного жителя и изъяли у него велосипед, — пояснили в департаменте полиции Актюбинской области.

В полиции дополнили, что во втором случае, в областном центре, велосипед украли с подъезда многоэтажного дома. По этому делу задержали подозреваемого мужчину 50 лет. Транспорт у него изъяли.

По фактам ведутся следственные действия.

