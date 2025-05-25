Специалисты напомнили людям о правилах безопасности на воде.

Руководитель управления гражданской защиты ДЧС по ЗКО Руслан Шариев сообщил, что в 2025 году на водоемах области не зарегистрировано ЧС. Хотя за этот же период 2024 года в Сырымском районе утонул человек. Всего в 2024 году жертвами водной стихии стали 16 человек, шесть из которых - дети.

С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах по статье 412 КоАП РК к ответственности привлечены восемь физических лиц и одно юридическое лицо. Общая сумма штрафов составила 143 518 тенге штрафа.

Основные причины гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

– Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было все мы не должны не забывать о правилах безопасного поведения на водоемах, - отметил Руслан Шариев.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Отметим, что по области для массового отдыха, туризма и спорта выделено 31 место, в том числе 10 коммунальных и 21 частный пляж. Обследование и очистка дна водоемов будут проводиться по поступившим заявкам и утвержденному графику со следующей недели. На сегодняшний день в ДЧС поступило 19 заявок от владельцев пляжей.



