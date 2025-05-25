Земли предназначены для строительства коммерческих объектов.

По данным акимата Уральска, четвертого июня 2025 года года в 10:00 на портале е-kazyna.kz состоится аукцион (английский метод) по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения.

На аукцион будет выставлено пять земельных участка коммерческого назначения в Уральске, в поселках Деркул и Зачаганск. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за пять минут до начала аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются на портале е-kazyna.kz.