По данным РГП «Казгидромет», 25 мая на западе Казахстана осадков не ожидается. В Уральске днем столбики термометров покажут +19 градусов, ночью + 12. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области ожидается ясная солнечная погода. Днем +25. Ночью +11. Ветер юго-западный: 12 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем +20 градус, ночью +9 градусов. Ветер северо-западный: 12 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +18. Ветер северо-западный: 10 м/с.