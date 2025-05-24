Здесь предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, сцена для проведения культурных мероприятий, фудкорт.

Новый центральный парк откроется в этом году в Атырау

Строительство нового объекта завершат до конца этого года. Парк площадью 4 гектара расположен вдоль улицы Алии Молдагуловой. Об этом рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов.

На территории парка обещают высадить сотни деревьев, оборудуют аллеи, установят цветочные клумбы, современные фонтаны и художественную инсталляцию, кроме того, установить системы освещения и навигации.

— Строительство центрального парка началось в ноябре 2023 года. Сейчас работы идут по графику. Это будет удобное и доступное общественное пространство для горожан. Здесь предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, сцена для проведения культурных мероприятий, фудкорт, — отметил Нурберген Кусаинов.

Возведение нового парка осуществляется по заказу управления строительства Атырауской области и компании NCOC. Подрядчиком проекта выступает ТОО «Нұрсат». По словам руководителя управления, новый парк, где природа гармонично сочетается с современной инфраструктурой, станет любимым местом отдыха горожан.