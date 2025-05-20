Обучать добровольцев будут специалисты департамента ЧС области.

В Казахстане усиливают противопожарную защиту в сёлах и отдалённых районах. Это связано с ростом природных пожаров и изменением климата. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в ЗКО работают 38 пожарных постов. Они обеспечивают безопасность в 187 сёлах, где живёт более 42 тысяч человек. В 2025 году по программе развития добровольных пожарных формирований в селе Коржын Каратобинского района открылся новый пост «Ауыл құтқарушылары», и скоро появятся ещё четыре — в Бейбитшилик, Талдыапан, Талдықұдық и Жасқайрат. Чтобы полностью охватить регион, нужно открыть ещё девять постов в шести районах. Кроме того, планируют улучшить два действующих поста — обновить технику, улучшить условия для работы и наладить связь.

Программа противопожарной защиты включает не только строительство новых постов, но и обучение добровольцев, подключение к цифровой радиосети, сокращение времени реагирования на пожары и информирование населения. Добровольцами могут стать как местные жители, так и сотрудники разных организаций. Обучение проводят специалисты департамента ЧС по ЗКО, а местные власти поддерживают добровольцев — иногда даже выплачивают деньги за участие в тушении пожаров. О наборе сообщают через соцсети, мессенджеры и объявления в сельских округах.

Также рассматривается идея создания мобильных пожарных частей. Пока она на стадии обсуждения. В связи с ранним началом пожароопасного сезона и прогнозируемой жарой, службы работают в усиленном режиме. Для быстрого обнаружения пожаров применяют спутниковые снимки, видеокамеры и дроны. Местные органы власти занимаются профилактикой: очищают участки от сухой травы, делают защитные полосы, проводят патрули и рейды, инструктируют фермеров и объясняют населению, как действовать при угрозе пожара.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев заявил, что лето будет особенно жарким. По состоянию на апрель 2025 года в стране уже произошло 32 лесных пожара на площади более 4800 гектаров. В Западно-Казахстанской области с начала года зафиксирован один пожар на шести гектарах.







