Новорожденному требовалась срочная госпитализация.

В департаменте ЧС по ЗКО рассказали, что 19 мая вертолёт службы «Казавиаспас» вылетел в Аксай, чтобы доставить новорождённого ребёнка в больницу.

Малыш родился накануне, и его состояние было тяжёлым — требовалась срочная госпитализация в областную детскую больницу в Уральске. Чтобы не терять время, вертолёт посадили прямо на территории больницы. Новорождённого, его маму передали врачам.







