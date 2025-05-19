По данным РГП «Казгидромет», ночью + 12 градусов. Сильный дождь. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, дождь, гроза. Днем +26. Ночью +14. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Актюбинской области облачно. Ожидается дождь и гроза. Днем +22 градуса, ночью +15 градусов. Ветер западный: 18 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Прогнозируется отсутствие осадков. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +15. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pexels.com