Двойное убийство раскрыли в Уральске спустя 25 лет

Двойное убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, раскрыли стражи порядка, передает Polisia.kz. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.

Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.

- Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и "выйти" на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.



