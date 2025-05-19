19 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам должны были состоятся прения сторон по громкому уголовному делу о заказном убийстве. Но что-то пошло не так и прения сторон вновь отложили, в пятый раз.

Обо всем по порядку. Судебный процесс начался с того, что в деле всё же произошла замена прокурора. Если изначально дело вела Дина Изтлеуова, то потом к суду присоединился Жандос Джубанов. Адвокаты подсудимых были готовы заявить отвод, однако Изтлеуова вновь присоединилась к процессу.

Сегодня, 19 мая, государственное обвинение поддерживал уже другой прокурор – Доспол Жуманов. Свое появление он объяснил тем, что Изтлеуова ушла в очередной трудовой отпуск. Защитники Еркебаевой и Кузнецова возмутились таким исходом событий и заявили отвод Жуманову.

– Мой отвод никак не связан с его личностью и профессиональной деятельностью. Этот прокурор не участвовал на судебном следствии, не знаком с материалами дела, он не знает, что говорили свидетели, эксперты. Да, он участвовал один раз на допросе свидетелей. Но я не могу довериться этому прокурору. Это суд присяжных. Я настаиваю, что в этом страшном резонансном деле участвовала прокурор Изтлеуова. Теперь я понимаю, для чего этот день откладывался, чтобы дождаться её отпуска. Если она действительно в трудовом отпуске, то можно написать отзыв на один день. Прокурор выступает первым, пусть она на час придет, выступит и спокойно пойдет домой. Статья у наших подзащитных страшная. Жуманов просто запросит лишение свободы для наших подзащитных. Я официально заявляю отвод прокурору, – сказала адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова.

Адвокаты Самат Абуев и Сая Утяпов поддержали коллегу. Однако судья Динара Гильманова отказала защитникам в удовлетворении отвода, заявив, что адвокаты не мотивировали свой отвод.

Далее слово взял Доспол Жуманов. Он заявил, что среди присяжных заседателей есть три человека, близкие родственники которых были привлечены к уголовной и административной ответственности за бытовое насилие. Прокурор предположил, что из-за этого присяжные могут предвзято рассматривать дело. Однако двое из присяжных категорически отрицали такой факт, только одна призналась, что была вынуждена писать заявление на бывшего мужа. Но, оказалась, женщина во время отбора уже говорила об этом, но тогда, по неизвестным причинам, её слова прокурор не услышал. Несмотря на это судья отстранила всех трех женщин. Таким образом суд распустил весь состав присяжных. Другими словами, для рассмотрения этого уголовного дела будет отбираться новый состав присяжных.

– У нас осталось девять присяжных. Суд объявляет состоявшееся судебное разбирательство недействительными. Судебное заседание назначается на 10 июня для отбора кандидатов в присяжные заседатели, – заявила Динара Гильманова.

Такое решение суда вызвало волну негодования со стороны всех участников процесса и родственников подсудимых. Сестра Эльвиры Еркебаевой Райхан Давлетжанова уверена, что всё это делается для того, чтобы осудить подсудимых.

– Полтора года мы сидим в надежде, что нашу Эльвиру могут оправдать. Убийства не было, не было подготовки, человек жив. Но все делается для того, чтобы её закрыли. Все, кто спланировал это дело, сейчас боятся за свои головы. Мы надеемся, что с помощью Всевышнего её оправдают, – сказала она.

Напомним, суд длится с августа прошлого года. На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. Хотя во время судебного следствия эти доводы обвинения много раз ставились под сомнение. Сам потерпевший Ербол Еркебаев от претензий отказался.



