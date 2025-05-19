Перед нами расстилается зеленая степь с перистыми ковылями и красивой панорамой меловых возвышенностей, напоминающих горы. Большинство из них покрыто редкой растительностью: издали напоминающие десерт тирамису (так их называют юные путешественники). Это Миргородский ботанико-зоологический заказник местного значения площадью 3 950 гектаров.

Местная знаменитость – гора Айдарлы, высотой 251,5 м и родник Актау. На этой территории произрастает 365 видов растений, включая реликтовые, занесенные в Красную книгу Казахстана, среди них тюльпаны Шренка, Биберштейна. Здесь обитают редкие виды птиц, такие как дрофа, стрепет, журавль-красавка, степной орел. В реках водятся различные виды рыб.

– Горы – это меловые отложения осадочных пород древнего моря, образующиеся в результате трансгрессии, регрессии моря. На этих горах произрастают необычные растения, различные виды растений, адаптированные к специфическим условиям среды: каменистой почве, щелочной реакции и недостатку влаги. Здесь можно встретить степные и луговые растения, а также некоторые виды, которые приспособились к сухим и солнечным условиям. Среди них напоминающий скрученного ежа – нанофитон, – поделилась старший преподаватель естгеофака ЗКУ им. М.Утемисова Рысты Халелова.

В прошлом наш нынешний Каспий называли Хвалынским морем, а это его дно. Здесь несколько холмистых возвышенностей имеют

свои названия. Вот холм в виде амфитеатра – его высота 196 метров, а этот без вершины напоминает египетскую пирамиду или конус. С другой стороны – высокая гора Шатырлы, покрытая зеленой растительностью. Название Миргородский связано с топонимом близлежащего села Миргород, которого сегодня, к сожалению, нет.

Также исполнительный директор частного фонда и организатор экскурсий по ЗКО Айболат Курымбаев привозил сюда в прошлом месяце художников со всего Казахастана на пленэр, которые рисовали здешние пейзажи. Их картины можно увидеть на выставке «Тайны меловой горы» в Бурлинском краеведческом музее.

Оксана КАТКОВА



