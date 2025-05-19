Мужчина пересёк сплошную линию в месте, где обгон запрещён, и сделал опасный манёвр.

В департаменте полиции ЗКО , что 15 мая на трассе Уральск–Атырау водитель Datsun грубо нарушил правила. Это случилось на 84-м километре, когда он сопровождал школьный автобус с детьми и учителями из Атырау в Уральск.

Нарушение зафиксировали патрульные полицейские. Они потребовали от водителя остановиться, но тот отказался выполнять требования.

На нарушителя составили три административных протокола. Дело передано в суд.