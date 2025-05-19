С экс-вице-министра Ерлана Кожагапанова ущерб взыскивать не будут.

19 мая в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор бывшему вице-министру спорта Ерлану Кожагапанову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и хищении денег при организации XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске в 2018 году.

Суд назначил ему три года тюрьмы и пожизненно запретил работать на госслужбе. Также его лишили государственной награды — ордена «Айбын» II степени, сообщает Zakon.kz.

Второй подсудимой, Ляззат Коккозовой, гендиректору агентства «SUCCESS K», дали пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Её обвинили в хищение в особо крупном размере. Суд частично удовлетворил иск министерства туризма и спорта. С Кожагапанова ущерб взыскивать не будут, а с Коккозовой взыщут более одного миллиарда тенге.

Согласно сведениям из Википедии, Кожагапанов после председательства агентства по делам спорта и физической культуры РК был президентом Федерации футбола Казахстана. А с 2016 по 2017 годы — занимал должность советника премьер-министра РК. С 15 ноября 2017 был вице-министр по делам спорта и физической культуры страны. В 2019—2021 годы — Первый заместитель акима города Алматы. С 13 сентября 2021 года назначен на должность советника Премьер-Министра РК. Однако в феврале 2024 года его задержала Антикоррупционная служба по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.