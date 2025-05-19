Сама история Бурлинского района интересна не только краеведу, но и любому жителю области.

В рамках проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных истории, краеведению и развитию внутреннего туризма Бурлинского района ЗКО» фотографы, блогеры, журналисты и туроператоры приняли участие в информационном туре, организованном частным фондом «Фонд содействия научным исследованиям» при поддержке отдела внутренней политики Бурлинского района.

Он образован 30 июня 1935 года, но в существующих границах был сформирован к 1965 году. Назван по прежнему районному центру – поселку Бурлин. После перевода районного центра в поселок Казахстан, который в 1968 году переименовали в город Аксай, название района осталось прежним. Здесь в 1979 году было открыто Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сегодня является крупнейшим газодобывающим месторождением в Казахстане и имеет рекордные показатели по добыче. Это все благодаря людям, которые, не щадя своих времени, сил и здоровья отдавали всё на процветание родного предприятия.

Благодаря им месторождение Карачаганак является одним из самых показательных нефтегазовых проектов во всем мире. Динамичное освоение проекта в соответствии с мировой рациональной практикой эксплуатации привело к высоким производственным и экономическим показателям.

Село Бурлин расположено у реки Бурла при впадении в нее Утвы, в живописном лесном массиве. В 30 км к северу от города Аксая через Бурлин проходят автотрассы с асфальтовым покрытием Уральск-Оренбург и Бурлин-Аксай. Сам поселок ежегодно развивается, благоустраивается. По данным переписи 2009 года, в нем проживали 3 244 человека. В Бурлине находится старейший в регионе Западно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж (бывший техникум). Промышленное производство представлено сельскохозяйственным предприятием, заводом по производству сливочного масла, хлебозаводом, предприятием Бурлинского лесного хозяйства.

Дорога в Бурлинском районе в данный момент восстанавливается, где-то даже идет строительство мостов. Все это в дальнейшем даст приток туристов, считает исполнительный директор частного фонда Айболат Курымбаев. А станция юных туристов села Бумаколь как раз находится по дороге и будет встречать гостей, которым есть что посмотреть в районе. Тем более, что будут дополнительно открываться рабочие места.

Директор коммунального государственного учреждения «Станция юных туристов» Бурлинского района Манас Хасанов рассказал, что они открылись в январе 2009 года. Центр является частью системы образования и направлен на развитие личности через дополнительное обучение, формирование здорового образа жизни и организацию содержательного досуга. В структуре учреждения функционируют четыре отдела: туризма, краеведения, спортивного ориентирования и музееведения. Летом здесь для школьников открываются лагерные смены.

В Аксае участники тура познакомились с историей Бурлинского района в краеведческом музее. Создан он был в 2000 году по решению акима района Исляма Дюсембаева. В музее представлены залы, посвященные этнографии казахского народа, истории Гражданской, Великой Отечественной и Афганской войн, железнодорожникам, целинникам, системе народного образования, культуре и спорту, истории Карачаганакского месторождения, независимости Казахстана, а также флоре и фауне района. Здесь хранится свыше 6 000 экспонатов. Музей ежегодно принимает более 2 600 посетителей.

– Такие поездки организовываются с целью продвижения туристических объектов Приуралья, развития внутреннего туризма и популяризации туристического потенциала региона. В рамках мероприятия участники посетили станцию юных туристов в селе Бумаколь, Бурлинский историко-краеведческий музей и побывали в не менее интересных местах района, – говорит Айболат Курымбаев.

Организацией экскурсий Айболат начал заниматься в 2004 году, когда жил в Бокейординском районе и возил детей в Волгоградскую область, а из Волгограда привозил туристов в ставку Букеевской орды. Ему самому интересно посещать культурные и значимые места не только Приуралья, но и всего Казахстана, и знакомиться с их историей. С той поры он организовывает по области и другим городам республики всевозможные экскурсионные поездки для жителей Западного Казахстана.

Оксана КАТКОВА





