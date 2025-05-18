12-летний ученик седьмого класса Давид Бахирев из Уральска стал участником акции по соблюдению правил дорожного движения в рамках республиканского ОПМ “Безопасная дорога”. Мальчик переоделся в форму сотрудника полиции и вместе со стражами порядка вышел на дороги Уральска. Остановившимся водителям он представлялся как капитан Бахирев и напоминал правила дорожного движения.

– Уважаемые водители, напоминаю вам о необходимости соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и смотреть по сторонам. На трассах и на дорогах очень много аварий с участием детей, - говорил школьник автолюбителям.

Несмотря на юный возраст, Давид уже известен как разносторонне развитый спортсмен. Он занимается тхэквондо (ITF), боксом, вольной борьбой, футболом, а также является многократным победителем и призёром национальных и международных соревнований, имея в копилке более 70 медалей и грамот.



Наиболее значимыми достижениями Давида стали два титула чемпиона Кубка мира по тхэквондо ITF, абсолютное первенство на республиканских турнирах, а также победы в международных соревнованиях по кикбоксингу и KUDO. В дополнение к боевым искусствам, юный спортсмен успешно проявил себя и в лёгкой атлетике.



Давид — средний из троих сыновей в семье, и родители всячески поддерживают его мечту — стать полицейским. Специально для него была сшита форма с капитанскими погонами. Отец мальчика, Сергей Бахирев, с гордостью отмечает успехи сына и желает ему достичь поставленных целей.

