В целях стабильного и бесперебойного обеспечения населения Атырау и региона природным газом, а также повышения надежности и пропускной способности газораспределительной системы реализуется проект «Строительство магистральных газопроводов Финская-120 АГТС и Редут - Финская-120 АГТС».

Общая протяженность строящихся газопроводов составляет 46 километров. Из них в настоящее время проложены стальные трубы, ведутся интенсивные земляные работы.

— На территории Еркинкалинского сельского округа установлен газорегуляторный блок пропускной способностью 70 тысяч кубометров газа в сутки. В рамках проекта на правобережье Атырау расположены такие микрорайоны, как Еркинкала, Ракуша, Балауса, Жумыскер, Оркен, Сарыкамыс, Рембаза, Авангард, Алмалы, Береке, Нурсая, Самал, Жеті Қазына, Жерұйық, Атырау, а также ряд промышленных и социальных объектов, которые на постоянной основе обеспечиваются газоснабжением. Ведется системная работа по сдаче объекта к отопительному сезону, — рассказал главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры Куаныш Есекенов.

Кроме того, будет установлена автоматизированная газораспределительная станция (АГТС) мощностью 120 тысяч кубических метров в сутки. Срок реализации проекта составит 16 месяцев. Строительные работы планируют завершить осенью 2025 года.