В ЗКО с начала года построили 88 тысяч квадратных метров жилья

По данным Бюро национальной статистики, за три месяца 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 88,1 тысяч квадратных метров жилья — это на 8,8% больше, чем годом ранее. Особенно выросло строительство частных домов — на 32,6%. А вот строительство многоквартирных домов немного снизилось — на 6,2%. Снизился и объём инвестиций в основной капитал 104,8 миллиарда тенге — на 2,6% меньше, чем год назад. Строительные работы в 2025 году на сумму более 40 миллиардов тенге выросли на 20,3%.

Также за это время вырос объём промышленного производства. Он составил более одного триллиона тенге — это на 4,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Производство выросло:

в горнодобывающей отрасли — на 2,6%,

в обрабатывающей — на 31,6%,

в сфере водоснабжения и переработки отходов — на 9,1%.

А вот в сфере энергоснабжения (электричество, газ, пар и тепло) объёмы сократились на 33,1%.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство выпустили продукции на 29,7 миллиарда тенге — рост составил 2,2%.

Объём перевозок:

грузов — почти 3 млрд тоннокилометров, рост на 11,6%,

пассажиров — свыше одного миллиарда пассажиро-километров, рост на 14,2%.

На первое апреля в области было зарегистрировано 12 380 юридических лиц — это на 0,8% меньше, чем в прошлом году. Из них более 12 тысяч — это небольшие компании с численностью до 100 сотрудников. Активно действуют 10 285 компаний, в основном — малый бизнес. Общее число предприятий малого и среднего бизнеса составило 12 286 — тоже немного меньше, чем годом ранее.