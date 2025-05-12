За четыре месяца полицейские выявили почти три тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъяли порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 килограмм синтетики, около двух тонн марихуаны, 303 килограмм гашиша, передает Polisia.kz.
— Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше одного миллиарда тенге. Задержано 1783 человек, из них 669 арестовано, — сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Как отметил спикер, в апреле они провели ряд успешных операции. В городе Косшы задержали уроженца Акмолинской области. В ходе обыска автомобиля изъяли 6,5 килограмм синтетических наркотиков а-pvp. Также задержали его соучастников — жителей Северо-Казахстанской области, у которых изъяли еще один килограмм синтетики. В городе Астане задержали жителя Актобе. У него изъяли 2,5 килограмм синтетических наркотиков.
— Всех подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, — подчеркнул Данияр Мейрхан.
Фото: pexels.com