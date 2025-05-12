Полицейские выявили почти три тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъяли порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 килограмм синтетики, около двух тонн марихуаны, 303 килограмм гашиша.

За четыре месяца полицейские выявили почти три тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъяли порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 килограмм синтетики, около двух тонн марихуаны, 303 килограмм гашиша, передает Polisia.kz.

— Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше одного миллиарда тенге. Задержано 1783 человек, из них 669 арестовано, — сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Как отметил спикер, в апреле они провели ряд успешных операции. В городе Косшы задержали уроженца Акмолинской области. В ходе обыска автомобиля изъяли 6,5 килограмм синтетических наркотиков а-pvp. Также задержали его соучастников — жителей Северо-Казахстанской области, у которых изъяли еще один килограмм синтетики. В городе Астане задержали жителя Актобе. У него изъяли 2,5 килограмм синтетических наркотиков.

— Всех подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, — подчеркнул Данияр Мейрхан.

Фото: pexels.com