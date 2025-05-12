Дева
На этой неделе может открыться дополнительный источник дохода или появится идея, как грамотно распорядиться ресурсами. Также возможны хорошие новости, связанные с инвестициями, кредитами или возвратом долгов. Главное — сохранять практичность.
Козерог
Возможны продвижение по карьерной лестнице, выгодное предложение от партнёров или удачное завершение важного контракта. Ваше трудолюбие и стратегическое мышление наконец начнут приносить реальные деньги. Постарайтесь также выделить часть средств на долгосрочные цели.
Скорпион
Удача будет сопровождать сделки, особенно если они требуют решительности и нестандартного подхода. Возможна премия, вознаграждение или выгодная сделка. Не бойтесь рисковать — при внутренней уверенности и верной интуиции эта неделя принесёт ощутимый финансовый результат.
