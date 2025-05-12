По данным РГП «Казгидромет», ночью + 13 градусов. Скорость ветра: 9-14, на юге. На востоке области порывы 15-20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На юге и востоке области дождь, гроза, град. Днем +28, ночью+17. Скорость ветра:
9-14, на юге области порывы 15-20 м/с.
В Актюбинской области дождь, гроза. Днем облачно, +29 градусов, ночью +17 градусов. Скорость ветра: 9-14. На востоке области порывы 15-20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +20. Ветер юго-западный: 10 м/с.
Фото: pexels.com