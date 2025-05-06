Под таким названием с 20 апреля по 20 июня проходит республиканская акция. Цель мероприятия – привлечение внимание к проблемам семейно-бытового насилия, а также помощь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

По данным полицейских, с начала года было выставлено 911 защитных предписаний, 290 особых требований, выявлено 56 нарушений защитных предписаний, к административной ответственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений привлечено около 600 лиц.

Стражи порядка обещали, что в течение месяца будут организованы выездные заседания, встречи, семинары и различные информационные акции. Начать полицейские решили с привлечения к акции популярного певца из ЗКО Jazzdauren. Он является исполнителем таких хитов, как «Дарите женщинам цветы», «Песни на кассете», «Свадьба дочери».