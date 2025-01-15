«Заставлял отжиматься до рвоты»: дочь обвиняемой в заказном убийстве в ЗКО

В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается процесс по делу о заказном убийстве в Аксае. На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

14 января суд выслушал очередных свидетелей по этому делу. Жанна Карманова работает юристом, именно к ней Эльвира Еркебаева обращалась за консультацией. Её интересовали два вопроса - раздел имущества и определение места жительства ребенка.

– Сначала мы разговаривали по телефону. Эльвира была потерянной, не могла ответить на некоторые вопросы. Тогда я пригласила её на встречу. В феврале 2024 года она приехала ко мне, рассказала, что была замужем, развелась, однако под давлением супруга вынуждена была вернуться к нему. После она убежала от него и пряталась на квартирах. Я рекомендовала ей обратиться в полицию, она сказала, что обращалась, у неё есть защитное предписание, однако полиция не предпринимает должные меры. Эльвира показалась мне вполне адекватной, но очень запуганной девушкой. Она много плакала, особенно ей было больно, что сын находится под влиянием супруга. Она даже готова была отдать ему коммерческую недвижимость, оформленную на неё. Хотя по её словам, муж полностью контролировал спортзал, получал все доходы и запугивал сотрудников. Она сказала, что готова отдать ему и квартиру и спортзал, лишь бы он отдал ей сына, - рассказала Жанна Карманова.

Следующей в зал судебного заседания вызвали 17-летнюю дочь Еркебаевых Амиру. Её допрашивали в присутствии психолога. После первого же вопроса прокурора глаза девочки наполнились слезами. Она начала свой рассказ с детства. По её словам, родители часто ссорились из-за тяжелого характера отца. Амира помнит и синяки, с которыми часто ходила мама. При этом девочка уверяет, что мать никогда не перечила мужу, не переговаривалась с ним, не ругалась, всегда заботилась о нем, даже готовила ему отдельно спортивное питание.

– В какой-то момент папу просто переклинило, он начал на меня огрызаться. Наверное потому что я очень похожа на маму. С мамой у нас были отличные отношения, она заботилась о нас, всегда сама шила мне костюмы. Я ей всё рассказывала. Когда мы все были вместе обстановка всегда была напряженной. Папа в основном кричал на маму. Мы жили по настроению папы. Однажды он заставил младшего брата Муслима отжиматься до рвоты, при этом у него была температура. Это он сделал, чтобы маме было плохо. Папа называл брата трусом, слабаком. Мама его просила, умоляла прекратить, но он не остановился. Когда мама от безысходности ушла, то папа начал подозревать, что я в курсе о её местонахождении. Он отобрал у меня телефон и ключи и запер её. Мне не хотелось сидеть с ним в одной квартире. Я попыталась забрать ключи, он толкнул меня меня на кровать, у меня остались синяки. Ходила писать заявление, но участковый сказал: «Может не надо, это же твой папа». Я ушла из дома, а Муслим с ним остался. Но время от времени мне приходилось ходить туда, прибраться. В последний раз я ходила летом 2024 года, хотела полы помыть. Муслим просился на улицу, я попросила папу отпустить его. Но он разгневался, сказал, что я не должна учить что и как делать. Тогда он взял меня за шею, наклонил к полу и сказал, что я буду убираться до тех пор, пока ему не понравится как я убралась. Муслима он тоже наказал. К нему папа вообще строг, он всё время его наказывает, - вспоминает Амира Еркебаева.

Однажды когда девочка была в школе, ей позвонили и сказали, что мама наглоталась таблеток и попала в больницу. Позже женщина объяснила свой поступок тем, что устала от такой жизни. Девочка вспомнила ещё одну попытку суицида, когда Эльвира хотела бросится под колеса машины. Амира говорит, что часто видела маму с синяками на руках и ногах, а однажды отец облил её кипятком. Женщина ушла, Амира виделась с мамой тайком, но продолжала жить с отцом и братом. Еркебаев, по словам девочки, стал ещё более агрессивным, оскорблял дочь и называл нецензурными словами. А Еркебаева тайком приходила в школу, увидеть сына и сказать, что любит его и что она его не бросала.

Девочка вспомнила крупный конфликт, когда Эльвира пришла домой с двумя участковыми и инспектором по делам несовершеннолетних. У женщины уже было защитное предписание.

– Папа хотел оставить маму в квартире, а полицейских выгнать. Маме удалось вырваться и убежать, а папа выпрыгнул из инвалидного кресла и побежал за ней на руках. Он так спокойно и быстро передвигается. Папа догнал её, схватил её за волосы и вырвал клок. Полицейские пытались вмешаться, одному инспектору он разбил телефон, другому обувь порвал, а третьего побил. Инспектор убежала, а полицейские просто попросили воду. Это видели все: соседи, мамина подруга, бабушка. Мама после этого день побыла у бабушки и потом ушла. После этого я прекратила все отношения с отцом. Мы с мамой могли уехать, но мама не могла оставить Муслима, - рассказала Амира Еркебаева.

В суде также прослушали аудиозапись, где Ербол Еркебаев сам подробно описывает этот случай. При этом мужчина не выбирает выражения и покрывает всех смачным матом.

Отметим, что Ербол Еркебаев не слышал показания дочери. Мужчина отказался участвовать на процессах после того, как его незадолго до этого оштрафовали за неуважение к суду. Мужчина - инвалид, у него нет обеих ног. Он на первом же судебном заседании заявил, что не имеет претензий к подсудимым. Однако вёл себя крайне агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал адвокатам.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому, ранее судимому Галиеву и предложил ему «выполнить заказ». Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. 26 февраля Еркебаеву и Кузнецова задержали сотрудники полиции.

Ранее в суде допросили маму Еркебаевой, её сестру и тётю. Женщины в один голос твердили, что жизнь женщины с Ерболом Еркебаевым была невыносимой. Она часто ходила заплаканной и с синяками. Если изначально она боялась уйти от него из-за страха, то когда она решилась на это, то по словам свидетелей, Эльвира столкнулась с бездействием сотрудников полиции, которые лишь выписывали защитные предписания, а по факту ничем помочь ей не могли. Женщина даже была вынуждена прятаться от бывшего супруга.

Сам потерпевший Ербол Еркебаев участвует в процессах онлайн. Мужчина - инвалид, у него нет обеих ног. Он на первом же судебном заседании заявил, что не имеет претензий к подсудимым. Однако вёл себя крайне агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал адвокатам.