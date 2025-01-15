Могут ли приостановить обучение в школах ЗКО из-за ОРВИ

В случае увеличения числа больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 % и более от численности организаций воспитания и образования, учебный процесс временно приостановят.

С 1 октября по области зарегистрировали 71783 случаев ОРВИ. Из них заболевших детей до 14 лет – 50262, в том числе дети до 1 года – 1644 случаев. Количество заболевших школьников составило 4,8% от общего числа заболевших (3471 учеников) в 177 школах области. Об этом рассказал на брифинге заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев.

— В случае увеличения числа больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности организаций воспитания и образования, учебный процесс временно приостановят. В данное время школ с таким количеством заболевших учащихся не зарегистрировано, — отметил заместитель главного санврача области.

По его словам, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 61 случай гриппа типа А, подтипа Н1N1. Из всех зарегистрированных случаев гриппа 5 случаев гриппа среди беременных. Из негриппозных вирусов выявлены – аденовирус (10 случаев), риновирус (35 случаев), боковирус (9 случаев), парагрипп (14 случаев), метапневмовирус – (4 случая), РС – вирус (17 случаев) не пандемический коронавирус (11 случаев).