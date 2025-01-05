Метапневмовирус обнаружили у 30 казахстанцев

В министерстве здравоохранения РК сказали, что метапневмовирус — это не новая инфекция.

В социальных сетях распространяется информация о новом метапневмовирусе, привезённом из Китая. По симптомам он проявляется как респираторное заболевание: кашель, боль в горле, насморк, температура.

В министерстве здравоохранения РК объяснили, что метапневмовирус человека — это не новая инфекция. Этот вирус циркулирует в разных странах уже десятки лет. Штаммы метапневмовируса выявлены и в Казахстане, как и другие вирусы, которые активизируются во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С начала эпидемического сезона в Казахстане исследовали 8 360 образцов на негриппозные вирусы. Вот что обнаружили:

Риновирус — 680 случаев (36,4%)

Респираторно-синцитиальный вирус (РС) — 433 (23,2%)

Аденовирус — 226 (12,1%)

Коронавирус — 206 (11,1%)

Парагрипп — 178 (9,5%)

Бокавирус — 113 (6,1%)

Метапневмовирус — 30 (1,6%).

В ведомстве отметили, что вирус чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, реже — через бытовые контакты. Симптомы напоминают ОРВИ: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль. Специфического лечения нет — применяются только симптоматические средства.

С начала эпидсезона (с 1 октября) в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ.

Лабораторно подтверждено 941 случай гриппа, из них:

910 случаев типа А(H1N1).

1 случай типа А(H3N2).

30 случаев типа В.

Министерство здравоохранения напоминает о мерах профилактики: