Метапневмовирус обнаружили у 30 казахстанцев

В социальных сетях распространяется информация о новом метапневмовирусе, привезённом из Китая. По симптомам он проявляется как респираторное заболевание: кашель, боль в горле, насморк, температура.
В министерстве здравоохранения РК объяснили, что метапневмовирус человека — это не новая инфекция. Этот вирус циркулирует в разных странах уже десятки лет. Штаммы метапневмовируса выявлены и в Казахстане, как и другие вирусы, которые активизируются во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.
С начала эпидемического сезона в Казахстане исследовали 8 360 образцов на негриппозные вирусы. Вот что обнаружили:
- Риновирус — 680 случаев (36,4%)
- Респираторно-синцитиальный вирус (РС) — 433 (23,2%)
- Аденовирус — 226 (12,1%)
- Коронавирус — 206 (11,1%)
- Парагрипп — 178 (9,5%)
- Бокавирус — 113 (6,1%)
- Метапневмовирус — 30 (1,6%).
В ведомстве отметили, что вирус чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, реже — через бытовые контакты. Симптомы напоминают ОРВИ: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль. Специфического лечения нет — применяются только симптоматические средства.
С начала эпидсезона (с 1 октября) в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ.
Лабораторно подтверждено 941 случай гриппа, из них:
- 910 случаев типа А(H1N1).
- 1 случай типа А(H3N2).
- 30 случаев типа В.
Министерство здравоохранения напоминает о мерах профилактики:
- Избегайте мест с большим количеством людей, особенно в закрытых помещениях.
- Регулярно проветривайте комнаты.
- Используйте антисептики для рук или дезинфицирующие салфетки.
- Изолируйте больных и ограничьте контакты с ними.
- При симптомах гриппа или ОРВИ оставайтесь дома и не отправляйте детей в детские сады или школы.
- Обратитесь к врачу, если появились признаки заболевания.