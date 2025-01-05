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Социум Здоровье

Метапневмовирус обнаружили у 30 казахстанцев

В министерстве здравоохранения РК сказали, что метапневмовирус — это не новая инфекция.
Жулдызхан Хасангалиева
Метапневмовирус обнаружили у 30 казахстанцев

В социальных сетях распространяется информация о новом метапневмовирусе, привезённом из Китая. По симптомам он проявляется как респираторное заболевание: кашель, боль в горле, насморк, температура.

В министерстве здравоохранения РК объяснили, что метапневмовирус человека — это не новая инфекция. Этот вирус циркулирует в разных странах уже десятки лет. Штаммы метапневмовируса выявлены и в Казахстане, как и другие вирусы, которые активизируются во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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С начала эпидемического сезона в Казахстане исследовали 8 360 образцов на негриппозные вирусы. Вот что обнаружили:

  • Риновирус — 680 случаев (36,4%)
  • Респираторно-синцитиальный вирус (РС) — 433 (23,2%)
  • Аденовирус — 226 (12,1%)
  • Коронавирус — 206 (11,1%)
  • Парагрипп — 178 (9,5%)
  • Бокавирус — 113 (6,1%)
  • Метапневмовирус — 30 (1,6%).

В ведомстве отметили, что вирус чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, реже — через бытовые контакты. Симптомы напоминают ОРВИ: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль. Специфического лечения нет — применяются только симптоматические средства.

С начала эпидсезона (с 1 октября) в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ.

Лабораторно подтверждено 941 случай гриппа, из них:

  • 910 случаев типа А(H1N1).
  • 1 случай типа А(H3N2).
  • 30 случаев типа В.

Министерство здравоохранения напоминает о мерах профилактики:

  1. Избегайте мест с большим количеством людей, особенно в закрытых помещениях.
  2. Регулярно проветривайте комнаты.
  3. Используйте антисептики для рук или дезинфицирующие салфетки.
  4. Изолируйте больных и ограничьте контакты с ними.
  5. При симптомах гриппа или ОРВИ оставайтесь дома и не отправляйте детей в детские сады или школы.
  6. Обратитесь к врачу, если появились признаки заболевания.

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