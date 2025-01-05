Пенсии повысились в Казахстане

С 1 января размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5 %.

По данным министерства труда и социальной защиты РК, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличилась до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составила – 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:

пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличилось со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге;

пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличилось с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Также на 6,5 % увеличены размеры выплат по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.