5,3 трлн тенге направлено на выплаты пенсий и пособий в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подвела итоги работы ведомства за 2024 год и поздравила граждан с наступающим 2025 годом, пожелав здоровья, благополучия и счастья.
Основные достижения:
- Социальная поддержка: 5,3 трлн тенге направлено на выплаты пенсий и пособий для 4,5 млн человек. Базовая пенсия увеличена до 65%, максимальная – до 105% от прожиточного минимума.
- Трудоустройство: Безработица снижена до 4,6%. Более 936 тыс. человек нашли работу, а 324 тыс. прошли обучение и профориентацию.
- Цифровизация: Запущены платформы «Mansap Compasy» для школьников и функционал на Электронной бирже труда для студентов.
- Трудовые права: Создан Комитет инспекции труда и внедрены цифровые карты трудовых рисков.
- Условия труда: Новая система оценки рисков снизила травматизм на предприятиях на 2,4%.
- Инклюзия: Адаптировано более 22 тыс. объектов для людей с инвалидностью. Принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года.
- Переселенцы: 12,1 тысячи человек получили помощь в адаптации, включая право на аренду земельных участков сроком до 5 лет.
Министр подчеркнула важность трансфера знаний и повышения квалификации казахстанских работников, отметив, что в 2024 году расширен перечень востребованных профессий для иностранных специалистов и внедрены правила наставничества. В завершение Светлана Жакупова пожелала всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и успехов в новом 2025 году.