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Социум

5,3 трлн тенге направлено на выплаты пенсий и пособий в Казахстане

Базовая пенсия увеличена до 65%, максимальная – до 105% от прожиточного минимума.
Жулдызхан Хасангалиева
5,3 трлн тенге направлено на выплаты пенсий и пособий в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подвела итоги работы ведомства за 2024 год и поздравила граждан с наступающим 2025 годом, пожелав здоровья, благополучия и счастья. 

Основные достижения:

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  • Социальная поддержка: 5,3 трлн тенге направлено на выплаты пенсий и пособий для 4,5 млн человек. Базовая пенсия увеличена до 65%, максимальная – до 105% от прожиточного минимума.
  • Трудоустройство: Безработица снижена до 4,6%. Более 936 тыс. человек нашли работу, а 324 тыс. прошли обучение и профориентацию.
  • Цифровизация: Запущены платформы «Mansap Compasy» для школьников и функционал на Электронной бирже труда для студентов.
  • Трудовые права: Создан Комитет инспекции труда и внедрены цифровые карты трудовых рисков.
  • Условия труда: Новая система оценки рисков снизила травматизм на предприятиях на 2,4%.
  • Инклюзия: Адаптировано более 22 тыс. объектов для людей с инвалидностью. Принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года.
  • Переселенцы: 12,1 тысячи человек получили помощь в адаптации, включая право на аренду земельных участков сроком до 5 лет.

Министр подчеркнула важность трансфера знаний и повышения квалификации казахстанских работников, отметив, что в 2024 году расширен перечень востребованных профессий для иностранных специалистов и внедрены правила наставничества. В завершение Светлана Жакупова пожелала всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и успехов в новом 2025 году.

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