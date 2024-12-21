Жителей Атырау будут готовить для работы за рубежом

В новом центре жители смогут получить консультацию по оформлению документов, трудового договора, возможностей получения образования и медицинского страхования, жилищных вопросов и других за рубежом.

В Атырау открылся Центр предварительной подготовки для желающих работать за рубежом. Таким образом их поддерживают по правовым, социальным и экономическим вопросам.

На церемонии открытия присутствовали заместитель акима области Жасулан Бисембиев, заместитель председателя комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, заместитель посла Швейцарской Конфедерации Тобиас Вердер, руководитель миссии Международной миграционной организации, миграционного агентства ООН (МФО) в Казахстане, координатор по Центральной Азии Серхан Актопрак, а также представители городских, районных центров карьеры.

— В новом центре жители смогут получить консультацию по оформлению документов, трудового договора, возможностей получения образования и медицинского страхования, жилищных вопросов и других за рубежом. Наша главная цель – осуществлять данные процессы безопасно, с соблюдением законов и прав человека. Уверен, что жители Атырау получат в этом центре необходимую информацию и поддержку, — рассказал заместитель посла Швейцарской Конфедерации Тобиас Вердер.

По словам заместителя акима области Жасулана Бисембиева, в регионе растёт количество людей, заинтересованных в работе за рубежом.

— Совместно с международной миграционной организацией мы открываем центр для оказания правовой, информационной, а также образовательной помощи каждому желающему выезжать и работать за границей. Единственным препятствием является языковой барьер. По этому направлению в настоящее время ведем переговоры с ТОО «Тенгизшевройл». В дальнейшем в рамках известных программ этой компании для желающих реализовать зарубежные индустриально-промышленные проекты планируют организовать дополнительные курсы по изучению языка, — рассказал заместитель акима области.

По словам директора центра трудовой мобильности по Атырауской области Кайрата Омарова, любой желающий поехать за границу работать сможет получить информацию о законах страны, о языке, который нужно выучить, на онлайн-платформе «skills.enbek.kz».

Стоит отметить, что центр предварительной подготовки открыт при поддержке Международной миграционной организации, акимата Атырауской области и Посольства Швейцарии.