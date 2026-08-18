Пойызға билет қалмаса не істеу керек?

Жыл басынан бері қазақстандықтар теміржол көлігімен 7,5 миллионнан астам сапар жасады. Ел ішіндегі пойыздарға сұраныс жыл санап артып келеді деп "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметі хабарлады.
Қай бағытқа сұраныс жоғары?
Ел тұрғындары арасында пойызбен жүру әлі де ең танымал көлік түрлерінің бірі болып қала береді. Ағымдағы жылдың өткен айларындағы статистика бұны айқын дәлелдейді.
Рейтинг көшін дәстүрлі түрде мегаполистер бастады. Атап айтқанда, Алматы бағытынан 1,2 миллион жолаушы сапарға шықса, Астанадан 1 миллион, ал Шымкенттен 467 мың адам жолға шыққан.
Қай өңірлер белсенді?
Ірі қалалардан бөлек, өңірлік бағыттарда да қозғалыс қарқыны төмен емес. Бұл көрсеткіштер өңιраралық байланыстың маңызын көрсетеді.
Ақтөбе облысының станцияларынан 741 мың жолаушы тіркелсе, Абай облысында бұл көрсеткіш 501 мыңға жетті. Сондай-ақ Қарағанды (471 мың), Қызылорда (435 мың) және Жамбыл (331 мың) өңірлері де көш басында тұр.
Бос орынды қалай табуға болады?
Билет тапшылығы мәселесін шешу үшін "Күту парағы" атты цифрлық сервис іске қосылған. Бұл жүйе қажетті бағытқа билет қалмаған жағдайда өте пайдалы.
Электронды кезекке пойыз жөнелтілуіне жеті күн қалғанда тіркелуге болады. Қызмет ресми сайтта және кассаларда жұмыс істейді, ал жыл басынан бері осы жүйе арқылы 75 мыңнан астам билет сәтті сатылып алынды.
Арнайы вагонаралық жеңілдіктер мен мүмкіндіктер
Халықтың әлеуметтік осал топтары мен қауіпсіздігіне баса мән беріледі. Мәселен, әйелдерге арналған арнайы вагонаралық бағыттар үлкен сұранысқа ие.
Қазіргі таңда 13 бағытта жүретін әйелдер вагондарында жеті жасқа дейінгі ұл балалардың да анасымен бірге жүруіне рұқсат етілген. Бұл қызметті осы уақытқа дейін миллионға жуық жолаушы пайдаланып үлгерді.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау
Мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен мүгедек балаларды алып жүретін тұлғаларға да жағдай қарастырылған. Олар үшін әлеуметтік маңызы бар бағыттарда билет құны 50 пайызға арзан.
Жыл басынан бері осындай арнайы орындарға 396 мың билет рәсімделді. Жолаушылар туындаған сұрақтар бойынша 1433 нөмірі арқылы тәулік бойы тегін кеңес ала алады.