Проверено временем: Kia в топ-3 Казахстана

По итогам июля 2026 года Kia, представленная в Казахстане в составе группы компаний Аллюр, вновь заняла 3 место среди автомобильных брендов на рынке страны, по данным Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ). Доля Kia выросла до 12,2%, а продажи бренда прибавили почти 10%.

Третье место Kia на рынке Казахстана выглядит закономерным: бренд последовательно укрепляет свои позиции и сохраняет доверие покупателей. Здесь всё сходится: автомобили, которые выбирают за надёжность и практичность, сильная репутация бренда и устойчивый спрос, который сохраняется не только в момент покупки, но и спустя годы.

Сегодня казахстанский покупатель смотрит на автомобиль шире, чем просто на цену или внешний вид. Важны уверенность в ежедневной эксплуатации, качество, ликвидность и то, насколько автомобиль сохраняет свою ценность со временем. Именно поэтому Kia остаётся одним из тех брендов, к которым рынок возвращается снова и снова.

И результат июля это подтверждает: Kia вновь в топ-3. Позиция, которая выглядит не случайностью, а естественным отражением силы бренда и доверия покупателей.