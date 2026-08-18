В микрорайоне Уральска обустраивают новую зону отдыха и спортивную площадку

В поселке Зачаганск по улице Т. Бегельдинова благоустраивают новую зону отдыха и спортивную площадку. Работы проводят по инициативе жителей в рамках проекта "Бюджет народного участия". Об этом сообщили в городском акимате. На территории обустроят 1 920 квадратных метров асфальтобетонного тротуара и установят 3 200 метров бордюров.

Для жителей также появятся:

баскетбольная площадка площадью 210 кв. метров;

детская игровая площадка площадью 200 кв. метров;

скамейки и урны;

информационные щиты.

На баскетбольной площадке уложат резиновое покрытие, установят две стойки, нанесут разметку и сделают ограждение. Детскую площадку оборудуют качелями, песочницей и игровым комплексом. Территорию оградят и обустроят с учетом требований безопасности. Новое пространство станет местом для занятий спортом, игр детей и отдыха жителей на свежем воздухе.