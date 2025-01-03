Как сбить температуру ребёнку - советы врачей

Если повышение температуры тела возникает при заболеваниях дыхательных путей, таких как ОРВИ, то здесь надо учитывать, что не всегда температуру нужно снижать. Повышенная температура — свидетельство ответной реакции организма на попавшие в него вирусы или бактерии. Если температура не превышает 38,5°С, то сбивать её не рекомендуется. Конечно, нужно учитывать возраст пациента, переносимость, наличие осложнений. Если в анамнезе у ребенка, например, фебрильные судороги, то в таких случаях, конечно, нельзя допускать повышения температуры до высоких цифр. Об этом рассказал директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.
— Для снижения температуры можно рекомендовать физические методы охлаждения, например, обтирание мягкой тканью, смоченной в чистой воде комнатной температуры. Необходимо обильное теплое питье. Возможно, применение жаропонижающих препаратов, в состав которых входит парацетамол, ибупрофен в виде таблеток, сиропа, ректальных свечей. Доза подбирается в зависимости от возраста больного, — пояснил спикер.
Также возможно применение ацетилсалициловой кислоты, но нужно учитывать наличие противопоказаний к данному препарату: дети до 15 лет, беременные, кормящие, язвенная болезнь желудка, болезни крови, бронхиальная астма, аллергия на препарат.
Серик Орынбасаров дополнил, что наиболее оптимальным вариантом конечно является профилактика вирусных инфекций. Специфическая профилактика – это своевременная вакцинация от гриппа, кори, дифтерии и других инфекций. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений.