Как сбить температуру ребёнку - советы врачей

Если повышение температуры тела возникает при заболеваниях дыхательных путей, таких как ОРВИ, то здесь надо учитывать, что не всегда температуру нужно снижать.

Если повышение температуры тела возникает при заболеваниях дыхательных путей, таких как ОРВИ, то здесь надо учитывать, что не всегда температуру нужно снижать. Повышенная температура — свидетельство ответной реакции организма на попавшие в него вирусы или бактерии. Если температура не превышает 38,5°С, то сбивать её не рекомендуется. Конечно, нужно учитывать возраст пациента, переносимость, наличие осложнений. Если в анамнезе у ребенка, например, фебрильные судороги, то в таких случаях, конечно, нельзя допускать повышения температуры до высоких цифр. Об этом рассказал директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.

— Для снижения температуры можно рекомендовать физические методы охлаждения, например, обтирание мягкой тканью, смоченной в чистой воде комнатной температуры. Необходимо обильное теплое питье. Возможно, применение жаропонижающих препаратов, в состав которых входит парацетамол, ибупрофен в виде таблеток, сиропа, ректальных свечей. Доза подбирается в зависимости от возраста больного, — пояснил спикер.

Также возможно применение ацетилсалициловой кислоты, но нужно учитывать наличие противопоказаний к данному препарату: дети до 15 лет, беременные, кормящие, язвенная болезнь желудка, болезни крови, бронхиальная астма, аллергия на препарат.

Серик Орынбасаров дополнил, что наиболее оптимальным вариантом конечно является профилактика вирусных инфекций. Специфическая профилактика – это своевременная вакцинация от гриппа, кори, дифтерии и других инфекций. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений.