Более 22 тысяч объектов для лиц с инвалидностью адаптировали в Казахстане

Адаптация коснулась в первую очередь образовательных и медицинских учреждений, а также объектов культуры и развлекательных комплексов.

В 2024 году завершилась реализация Национального плана по обеспечению прав и улучшению условий жизни людей с инвалидностью, начатого в 2019 году. Об этом сообщили в правительстве.

План включал 95 мероприятий по 10 направлениям. Среди достижений – запуск Инновационной фабрики технических средств реабилитации, благодаря которой дети из четырех пилотных регионов получили доступ к дорогостоящим реабилитационным устройствам. Также адаптировано более 22 тысяч объектов, что значительно улучшило доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью.

Кроме того, в 2024 году был разработан проект Концепции инклюзивной политики на период до 2030 года. Этот документ направлен на переход от медико-социальной модели инвалидности к социальной и правозащитной. Его цель – полное обеспечение прав людей с инвалидностью и их интеграция в общество.