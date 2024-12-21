Многодетная мать обвинила школу-лицей-интернат в жестоком обращении с детьми в Атырау

Многодетная мать, обладательница медали «Алтын алка» Нургуль Лампусинова на страницах Facebook записала видео о том, что ее сына, ученика 10 класса, неправомерно исключили из школы. Кроме того, она утверждает, что учителя школы «Сармат» жестоко обращаются с детьми.

По словам женщины, инцидент произошел 4 декабря в школе-интернате.

– Воспитатель заявил, что якобы нашел у моего сына насвай, и за нарушение дисциплины угрожал ему ножом, применял электрошокер. Но о том, что мой сын употреблял насвай никаких доказательств нет. Школа не предоставила ни видеозапись, ни фото, ни свидетелей. За это его исключили со школы, и теперь мой ребенок в стрессе сидит дома, - заявляет родительница.

Также она утверждает, что сама повела сына в лабораторию, чтобы сдать анализы на наличие химического вещества в организме. Однако анализы показали, что в крови никаких химических веществ обнаружено не было. Нургуль Лампусинова рассказала, что с результатами анализов она пришла к директору, но руководство школы не приняло это во внимание, и исключило сына из школы. В связи с этим, женщина написала заявление в полицию, областное управление образования, чтобы компетентные органы разобрались с данным инцидентом. Однако сих пор никаких результатов по расследованию этого дела нет, говорит женщина.

Чтобы разъяснить ситуацию корреспонденты «МГ» связались с директором специализированной школы-лицей «Сармат» Нурланом Елеуовым, который подтвердил, что по данному случаю сейчас идет разбирательство.

- На данный момент я хожу на допросы в полицию. Никаких подтверждающих фактов о том, что в нашей школе к учащимся применяются жестокие меры, нет. Остальные родители не имеют к школе никаких претензий, - заявил он.

По словам директора школы, данный ученик 10 класса учится у них с прошлого года (школа принимает ребят с 7 класса).

- Поначалу мальчик учился нормально, но в процессе учебного года у него были тройки по основным предметам. Мы дали ему шанс продолжить в лицее обучение, так как он из многодетной семьи. Но в этом учебном году у него начала хромать дисциплина и учеба. Уже в сентябре его уличили в употреблении электронных сигарет, с ним была проведена работа и сделано предупреждение, что, согласно договору, за второе нарушение он будет отчислен. И вот, в начале декабря у него было обнаружено химическое вещество – насвай. Об изъятии данного вещества был составлен акт, и мы вызвали родителей. Однако по непредвиденным обстоятельствам встреча не состоялась, - рассказал Нурлан Елеуов.

По словам директора учебного заведения, 9 декабря этого года по этому случаю был назначен педагогический совет, куда пригласили маму ученика.

– На место работы Лампусиновой мы направили официальное письмо, чтобы ее отпустили на педсовет, который был назначен на 15.00. Однако родительница на педсовет не пришла. Позже было назначено внеочередное собрание родительского комитета школы и попечительского совета, куда входят председатель родительского комитета, представители от каждого класса, общественные организации, на котором была зачитана краткая справка. И на собрании единогласно было решено исключить со школы сына Лампусиновой, - прокомментировал Нурлан Елеуов.

Что касается результатов анализа на употребление насвая, то директор заявил, что, во-первых, анализы были сделаны не в тот же день, а через 3-4 дня. Во-вторых, они должны быть произведены в наркодиспансере, а не в частной лаборатории.

Оказалось, что на данный момент заявление в полицию написал еще один родитель, ученика, которого исключили четыре дня спустя после первого случая.

- Второй ученик был исключен за то, что занимался буллингом, он систематически обижал ученика 7 класса. Это произошло через четыре дня после инцидента с первым учеником. По этому случаю у нас тоже было разбирательство внутри школы, и родители этих ребят решили скооперироваться. На данный момент идет расследования по двум этим случаям, - сообщил директор школы.

Стоит отметить, что ученики 10 класса сейчас не посещают школу, а прошло уже более двух недель. Как сообщил Нурлан Елеуов, родители до сих пор не забрали документы и приказ об отчислении.

- Я считаю, что они сами нарушают права своих детей в получении образования. То есть, они должны забрать документы и устроить детей в другую школу. А потом обжаловать решение об исключении в судебном порядке. К тому же, в сентябре родители подписали договор со школой, где прописаны пункты, что ученик будет исключен из школы в случае нарушение дисциплины и, если он имеет в четверти более пяти троек. Также эти два ученика не набрали пороговый балл предварительных ЕНТ. Поэтому основания для их исключения из школы-лицея налицо. Если в нашей школе педагоги жестоко относятся к детям, как утверждают вышеназванные родители, то зачем они хотят вернуться в нашу школу? - прокомментировал директор.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», проводится следствие. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.