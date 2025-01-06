Два случая метапневмовируса выявили в ЗКО

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в области зарегистрировано 2 случая метапневмовируса. В обеих случаях заболевшие это дети до 14 лет.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в области зарегистрировано 2 случая метапневмовируса. В обоих случаях заболевшие - это дети до 14 лет.

Метапневмовирус – это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах, в том числе в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа активно распространяются в пространстве, передаваясь в основном воздушно-капельным путём.

Санврачи просят население области соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых слоев населения с хроническими заболеваниями. Необходимо регулярно проветривать помещения, ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в садики и школы. При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

В министерстве здравоохранения РК объяснили, что метапневмовирус человека — это не новая инфекция. Этот вирус циркулирует в разных странах уже десятки лет. Штаммы метапневмовируса выявлены и в Казахстане, как и другие вирусы, которые активизируются во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.