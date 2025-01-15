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Социум

«Сдали» соседи: выписан первый штраф за подогрев автомобиля в Казахстане

Мужчину оштрафовали на 5 МРП.
Жулдызхан Хасангалиева
«Сдали» соседи: выписан первый штраф за подогрев автомобиля в Казахстане

Нарушителем стал житель Петропавловска. Мужчина сам опубликовал скриншот протокола в соцсетях и с сарказмом «поблагодарил» соседей, которые пожаловались в полицию, передает телеканал «Евразия».

Теперь ему придется заплатить штраф в размере 5 МРП — это примерно 20 тысяч тенге. Местные жители поддержали автовладельца, заявив, что в условиях северного климата 5 минут для прогрева автомобиля недостаточно. По их словам, ни стекла, ни сама машина за это время не прогреются. 

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— Это опасно для вождения, можно создать аварийную ситуацию. У нас морозы, как ездить в минус 20 градусов? — делятся мнением горожане.

В МВД напомнили, что запрет на длительный прогрев двигателя действует уже более 20 лет. По закону, если машина с работающим двигателем стоит больше 5 минут и мешает окружающим, это считается нарушением. За первый случай предусмотрен штраф в размере 5 МРП, а за повторное нарушение — 10 МРП.

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